Kyodo узнало о рекордном для Такаити падении рейтинга правительства Японии

Рейтинг одобрения кабинета министров Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити снизился до рекордного уровня с момента ее прихода к власти в октябре 2025 года. Согласно результатам опроса агентства Kyodo, за последний месяц поддержка правительства упала на 5,5 п.п. и составила 55,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Laurent Cipriani, AP Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Laurent Cipriani, AP

При этом число опрошенных, выражающих недовольство деятельностью правительства, выросло на 1,1 п.п. и достигло 27,9%. Опрос также показал, что 49,7% респондентов считают разъяснения премьер-министра по поводу скандальных публикаций в еженедельнике «Сюкан бунсюн» недостаточными.

В издании утверждается, что сотрудники, близкие к госпоже Такаити, были вовлечены в распространение клеветнических видеоматериалов против конкурентов на выборах лидера Либерально-демократической партии, состоявшихся в прошлом году. Сама премьер-министр неоднократно отвергала эти обвинения.