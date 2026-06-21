Kyodo узнало о рекордном для Такаити падении рейтинга правительства Японии
Рейтинг одобрения кабинета министров Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити снизился до рекордного уровня с момента ее прихода к власти в октябре 2025 года. Согласно результатам опроса агентства Kyodo, за последний месяц поддержка правительства упала на 5,5 п.п. и составила 55,8%.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Фото: Laurent Cipriani, AP
При этом число опрошенных, выражающих недовольство деятельностью правительства, выросло на 1,1 п.п. и достигло 27,9%. Опрос также показал, что 49,7% респондентов считают разъяснения премьер-министра по поводу скандальных публикаций в еженедельнике «Сюкан бунсюн» недостаточными.
В издании утверждается, что сотрудники, близкие к госпоже Такаити, были вовлечены в распространение клеветнических видеоматериалов против конкурентов на выборах лидера Либерально-демократической партии, состоявшихся в прошлом году. Сама премьер-министр неоднократно отвергала эти обвинения.
Падение рейтинга правительства Санаэ Такаити — не единичный случай в японской политике. Её предшественник, Фумио Кисида, также столкнулся с рекордным падением популярности правительства до 20,1% в марте согласно опросу Kyodo, и до 26,5% в январе по данным Jiji. Это происходило на фоне серии скандалов, связанных с финансовыми нарушениями в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), что привело к отставкам ряда высокопоставленных чиновников.
Санаэ Такаити стала премьер-министром в октябре 2025 года, будучи первой женщиной на этом посту. Она представляет ультраконсервативное крыло ЛДП и является сторонницей жесткой политики, что вызывает недовольство у части населения, в частности, из-за роста стоимости жизни и вопросов безопасности в регионе. Её приход к власти сопровождался ожиданиями по решению экономических проблем, хотя уже в мае 2026 года отмечалось снижение поддержки правительства из-за обеспокоенности перебоями с поставками нефтепродуктов и смягчением ограничений на экспорт летального оружия.