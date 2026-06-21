Музеи заполняют залы

Поход в музей становится одним из самых популярных видов досуга. Почти 200 млн визитов зафиксировало Министерство культуры за 2025 год. Прирост по сравнению с 2024-м составил 12%. Среди посетителей — не только россияне, но и иностранные туристы. В пятерке самых популярных музеев — исключительно петербургские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Московский появляется лишь на шестой строчке. И это Третьяковка, рассказал редактор газеты The Art Newspaper Russia Дмитрий Смолев. Издание ежегодно составляет собственный рейтинг посещаемости музеев:

«Много лет рейтинг возглавлял музей-заповедник "Петергоф", но в 2026 году впервые на первом месте — Государственный Русский музей, тоже петербургский. Это вполне результат их политики последних лет. Музей целенаправленно готовит программы, рекламирует их и создает условия, чтобы посетителям было удобно. Есть целый набор организационных способов, чтобы блокбастер сработал. В Русском музее эта модель успешно работает. Блокбастер — это то, что привлекает массового зрителя. В 2025 году там очень ощутимо и финансово успешно прошли выставки Архипа Куинджи и Виктора Васнецова. Фигуры узнаваемые для широкой публики, но этого мало — организаторы постарались и сделали так, чтобы это сработало как магнит».

Совокупные доходы музеев страны выросли за год почти на 20% и превысили 170 млрд руб. Из этой суммы только 35 млрд принесла основная деятельность учреждений, а остальное — различные бюджетные субсидии и гранты, следует из отчета Минкульта. Чтобы привлечь посетителей, недостаточно просто собрать коллекцию. Музеи сейчас похожи на большие развлекательные комплексы с мероприятиями под любой запрос, говорит официальный представитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника Анна Устинова:

«Музей сегодня — это не просто выставки, а целый комплекс мероприятий: мастер-классы, встречи, лекции, кинопоказы, фестивали. 2025 год для нас был довольно успешным и по доходам, и по посещаемости. Общий объем доходов музея составил почти 500 млн руб. — это на 15% выше, чем в 2024 году. Посетителей привлекает знакомство с нашими памятниками: в Суздале это Кремль, музей деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь, а также выставки и постоянные экспозиции. Во Владимире — Успенский собор и музейный центр "Палаты". Среди ярких проектов 2025 года — "Борис Кустодиев. Патриархальная Россия" в Суздале, которую посмотрели более 24 тыс. человек. Также расширяем линейку событийных мероприятий. Успехом пользуется традиционный "Праздник огурца" в Суздале и Летний фестиваль Дениса Мацуева».

Поход в музей, на выставку или в галерею сейчас обходится в среднем в 1 тыс. руб., сообщал центр «Чек Индекс». За год цены на билеты выросли незначительно. Но аудитория изменилась существенно, отмечает заместитель генерального директора Третьяковской галереи по просветительской деятельности и работе с посетителями Камиля Байдильдина:

«В Третьяковской галерее рост посетителей по сравнению с 2024 годом составил 35%. Это говорит о непроходящем, а наоборот, нарастающем интересе к настоящим впечатлениям. Людям хочется увидеть вживую шедевры и коллекции галереи, оценить новый взгляд кураторов на те или иные выставки. Продвижение, безусловно, есть, но мы не вкладываем сумасшедшие средства в рекламу. Используем все инструменты — маркетинговые, общаемся со СМИ, блогерами, инфлюенсерами, которые посещают наши проекты.

Основная аудитория — 23-60 лет, она стабильно посещает все наши выставки. Но нас очень радует, что порядка 30% потока (около 1 млн человек) — это молодежь до 25 лет. В последние годы мы активно развиваем образовательные и семейные программы. Ребята вырастают с желанием ходить в музеи. Мы видим много красивых, хорошо одетых людей, которые иногда приходят просто сфотографироваться. Но на самом деле их посещение глубже: в первый раз они пришли за атмосферой, а в следующий — обязательно заходят и в сувенирные магазины, и на параллельные программы, и, конечно, на выставки».

За 2025 год расходы российских музеев превысили 160 млрд руб. — на 15% больше, чем в 2024-м. Основная статья — оплата труда работников (свыше 90 млрд руб.). По 6–7 млрд руб. ушло на обеспечение безопасности и организацию выставок. На пополнение музейных фондов потрачено только 700 млн. Примерно столько же совокупно потребовалось на реставрацию экспонатов.

Светлана Белова