Исторические стены уступят место офисам

Столичные власти одобрили снос Электрозавода. Решение приняла градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы. По крайней мере, об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает портал «Архи.ру». Комплекс был возведен в 1917 году по проекту Георгия Евланова, мастера московского модерна. Долгое время Электрозавод считался одним из самых выразительных образцов кирпичной промышленной архитектуры столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва»

В 2025 году кластер лишили статуса выявленного объекта культурного наследия. Территорией с 2020-2021 годов занимается ГК «Эталон». Застройщик ранее представлял проект редевелопмента под названием «Форт»: с жильем, офисами, технопарком и общественными пространствами. “Ъ FM” направил запросы в «Эталон» и в Градостроительно-земельную комиссию Москвы. Что сейчас известно о судьбе комплекса, “Ъ FM” рассказала главный редактор портала «Архи.ру» Юлия Тарабарина:

«Для этой территории разработали несколько проектов высотной застройки, включая участок ближе к Яузе и территорию самого завода, с сохранением так называемых проходных. Работали хорошие архитекторы — бюро Nowadays и "Синтаксис". Они сделали несколько версий: в одних предполагалась высотная застройка, в других — сохранение зданий, в третьих — частичный снос. Всего у нас прошло около пяти проектов. Последний с визуальной точки зрения наиболее вычурный. "Эталон" начал сомневаться, что возможно сохранить все постройки. А поскольку памятник лишился статуса выявленного в июле 2025 года, сейчас он юридически никак не охраняется. Вопрос перешел в плоскость доброй воли — как города, так и собственников. Но получается, что даже собственник уже ничего не может, раз ему предписали снести все».

В случае ревитализации таких крупных промышленных территорий со всеми арендаторами заключаются определенные соглашения. Даже если у них был долгосрочный договор, если постройки предназначены к сносу или даже к обновлению, документы пересматриваются. Это мы знаем на примере многих промышленных зон, с которыми уже работали в Москве. Даже если памятник сохраняется и остается исторический бэкграунд, собственность все равно начинает стоить намного дороже. Аренда тоже становится не под силу тем, кто снимал помещения, скажем, два года назад. Теоретически они могут вернуться, но, как правило, не делают этого».

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечает, что окончательно снос должен одобрить Мосгосстройнадзор:

«По Градостроительному кодексу, чтобы получить разрешение на снос, нужно обратиться в органы местного управления, которые выдают разрешения на строительство. Ведомство, которое занимается этим вопросом, — Мосгосстройнадзор, или Комитет государственного строительного надзора. У собственника территории единственное препятствие заключалось в том, что ему никто не выдавал решения о сносе, но сейчас решение уже приняла ГЗК».

В феврале 2025 года на Электрозаводе произошел масштабный пожар. По данным СМИ, арендаторам после инцидента сообщили о временном закрытии здания. Из-за этого сотни предпринимателей вывезли оборудование, готовую продукцию и вещи, накопленные за годы работы. Несмотря на это, для многих снос кластера станет потерей места, вокруг которого складывалось сообщество, считает урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман:

«Было бы ценнее, если бы старые арендаторы каким-то образом сохранились — не все, возможно, но чтобы место оставалось доступным по цене, по помещениям и остальным параметрам. И уже, возможно, за счет развития каких-то отдельных участков — там ведь было много достроенного в более поздние периоды, что представляет какую-то ценность — можно было бы провести реставрацию оригинального памятника. И, возможно, даже сделать его лучше для всего города.

При этом, как мы знаем по примерам "Детского мира", "Военторга" и многих других, когда нам обещают, что архитектура повторит прошлую, станет как раньше, только лучше, — получается всегда хуже. Потому что теряются охранные обязательства, а бизнес ориентирован на быструю прибыль, и ему невыгодно "запариваться". У города же пропадают инструменты воздействия на этот процесс».

Некоторые СМИ сообщали, что работы по демонтажу на территории Электрозавода начались почти сразу после пожара — в марте 2025 года.

Андрей Дубков