В Севастополе обезвредили боевую часть упавшего БПЛА

Специалисты МЧС России ликвидировали боевую часть беспилотного летательного аппарата, упавшего на крышу многоквартирного дома в центре Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Пиротехническая группа провела работы по обезвреживанию взрывоопасного элемента. После этого заряд был подготовлен к вывозу на специальный полигон для дальнейшего уничтожения.

Жители дома, где оказался беспилотник, получили возможность вернуться в свои квартиры. Обстановка на месте происшествия находится под контролем экстренных служб. Ранее сообщалось, что беспилотник с боезарядом упал на жилой дом во время отражения атаки беспилотников.