Доходы бюджета Удмуртии выросли на 5,2% в январе—мае

Доходная часть бюджета Удмуртии в январе—мае составила 64,8 млрд руб. Это на 5,2% больше, чем годом ранее, сообщили в минфине республики. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 2% до 49 млрд руб. Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличились на 13,2%, до 15,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной прирост обеспечили сборы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ): в региональную казну поступило 16,2 млрд руб. — на 17,8% больше, чем год назад. Взимания по налогу на прибыль, напротив, сократились на 12,6%, до 13,8 млрд руб. Акцизы принесли 4,1 млрд руб (+5,1%), налог на имущество организаций — 3,9 млрд руб (+8,4%). Сборы транспортного налога снизились на 7,4%, до 303,5 млн руб.

Расходы республиканского бюджета за пять месяцев выросли на 7% год к году, до 58,9 млрд руб. Основная часть — 44,6 млрд руб, или 75,8% всех расходов — направлена на социальную сферу: зарплаты бюджетникам, образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Эти расходы увеличились на 8,8%. В минфине отметили, что задолженностей по зарплатам и социальным выплатам нет.

На капитальные вложения, строительство и ремонт инфраструктуры направлено 2,4 млрд руб. Расходы дорожного фонда составили 4,9 млрд руб. На поддержку агропромышленного комплекса выделено 505 млн руб., на реализацию национальных проектов — 7,4 млрд руб.

Профицит бюджета Удмуртии в январе-мае составил 5,9 млрд руб. По плану минфина, по итогам года прогнозируется дефицит региональной казны на отметке 11,6 млрд руб. При следующих параметрах: доходы — 162,9 млрд руб., расходы — 174,5 млрд руб.

Напомним, госдолг Удмуртии на 1 июня составил 54,6 млрд руб., или 39,2% от утвержденного планового объема налоговых и неналоговых доходов. Доля рыночных заимствований — 5%. Коммерческие кредиты в структуре госдолга отсутствуют, просроченной задолженности нет.

Карина Пырина