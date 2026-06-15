Удмуртия направит 4 млрд рублей на погашение рыночных заимствований

Власти Удмуртии планируют направить 4 млрд руб. на погашение рыночных заимствований. Речь идет о средствах, которые республика должна была направить на погашение бюджетных кредитов в 2026 году, написал председатель правительства региона Роман Ефимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«То есть федерация спишет нам долг по программе списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, при этом оставшуюся треть в этом году возвращать тоже не придется. Ее перенесут на 2030 год»,— написал он.

В целом республика намерена уменьшить госдолг в 2026 году на 12,5 млрд руб. Отметим, что на 1 июня он составлял 49,8 млрд руб. Из этих средств 2,5 млрд руб. — обязательства по ценным бумагам. Остальное — бюджетные кредиты из федеральной казны.

8 июня “Ъ” писал, что Правительство РФ увеличит срок погашения долгов регионам по бюджетным кредитам на сумму более 100 млрд руб. В конце апреля это решение поддержал президент Владимир Путин. https://www.kommersant.ru/doc/8727614