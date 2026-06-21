В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали шесть человек

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 80 атакам со стороны ВСУ. По данным врио губернатора Александра Шуваева, под удары попали 12 округов региона: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский.

Всего произошло восемь артиллерийских и реактивных обстрелов, а также четыре раза сбрасывались взрывные устройства с беспилотников. Российские силы ПВО сбили 127 дронов. По сведениям регионального оперштаба, наиболее интенсивные атаки пришлись на Белгородский, Грайворонский и Шебекинский округа.

В результате обстрелов пострадали шесть человек, включая бойца подразделения «Орлан», получившего тяжелые ранения в Грайвороне при детонации беспилотника. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. В Шебекинском округе двое мирных жителей получили ранения, один мужчина пострадал после удара FPV-дрона по автомобилю и продолжает амбулаторное лечение.

В районе села Чураево дрон атаковал грузовик, водитель госпитализирован. Еще два человека пострадали в Ракитянском округе: один при атаке беспилотника на коммерческий объект в поселке Ракитное, второй — после детонации дрона на предприятии в Пролетарском. В Волоконовском округе житель села Волчья Александровка, ранее раненный при атаке БПЛА, был повторно госпитализирован в Белгород из-за ухудшения состояния.

Три пострадавших находятся на стационарном лечении, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. В зонах обстрелов зафиксированы повреждения домов, автомобилей, объектов торговли, предприятий и элементов инфраструктуры.