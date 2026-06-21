Театр кукол в Екатеринбурге получил «Золотую маску»

Спектакль «Зойкина квартира» Екатеринбургского театра кукол получил приз «Золотая маска», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Спектакль Игоря Казакова поставлен по пьесе Михаила Булгакова, которую сам он называл «трагической буффонадой». В центре — персонажи в эпоху НЭПа, которые спасаются в квартире Зои Пельц.

Постановка уже становилась лауреатом фестиваля «Сибирь. Terra Magica» и премии «Браво!». Свердловские театры в общей сложности получили уже более 60 «Золотых масок».

Напомним, номинацию на главную театральную премию «Золотая маска» получили пять театров из Екатеринбурга. Номинацию в категории «Современный балет» получила постановка «Каменный цветок» Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет»). Во внеконкурсной номинации «Лучший спектакль для детей» номинированы три постановки: «Алиса в Зазеркалье» от Екатеринбургского театра оперы и балета, «Дюймовочка» Театра балета «Щелкунчик» и «Переполох в курятнике» Свердловского театра музыкальной комедии.

Анна Капустина