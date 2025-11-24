Номинации на «Золотую маску» получили пять театров из Екатеринбурга

Пять театров Екатеринбурга вошли в список номинантов на национальную театральную премию «Золотая маска», сообщили в администрации города. Они претендуют на награды в трех категориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Номинацию в категории «Современный балет» получила постановка «Каменный цветок» Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет»). В категории «Театр кукол» представлена «Зойкина квартира» от Екатеринбургского театра кукол. Во внеконкурсной номинации «Лучший спектакль для детей» номинированы три постановки: «Алиса в Зазеркалье» от Екатеринбургского театра оперы и балета, «Дюймовочка» Театра балета «Щелкунчик» и «Переполох в курятнике» Свердловского театра музыкальной комедии.

На премию «Золотая маска» поступило 789 заявок от 454 театров России. В шорт-лист вошли 198 спектаклей из разных городов страны. Церемония награждения состоится в Омске в июне 2026 года.

Напомним, летом Свердловский театр драмы получил две «Золотые маски» за спектакль «Любой ценой…». Он признан лучшим драматическим спектаклем малой формы. Еще одна награда досталась художнику по свету Тарасу Михалевскому за лучший свет в этом же спектакле.

Ирина Пичурина