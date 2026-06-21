Жители города Тара в Омской области остались без воды

Город Тара в Омской области остался без воды из-за аварии на водозаборе. В муниципалитете ввели режим ЧС, сообщили в региональной прокуратуре.

«20 июня по причине выхода из строя насосного оборудования водозаборной станции приостановлено водоснабжение г. Тара. На территории района введен режим ЧС»,— указано в сообщении.

По факту произошедшего проводят прокурорскую проверку. Региональные власти передадут резервный насос «Омскводоканала» для подачи воды жителям города. Также выделят деньги на ремонт трех скважин в сельских поселениях и закупку насосного оборудования. Сейчас для жителей Тары организовали подвоз воды.