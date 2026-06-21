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Путин наградил орденом Почета коллектив аэропорта «Внуково»

Президент России Владимир Путин наградил коллектив московского аэропорта «Внуково» орденом Почета. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи наградить орденом Почета коллектив акционерного общества "Международный аэропорт "Внуково", город Москва»,— указано в документе.

Аэропорт «Внуково» имени А. Н. Туполева — один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Старейший из ныне действующих аэропортов Москвы: строительство началось в 1937 году, а открытие состоялось в 1941-м.

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