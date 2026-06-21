Экс-замгубернатора ХМАО Алексей Золотухин погиб на СВО

Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Алексей Золотухин погиб на СВО, сообщил в своих социальных сетях мэр Нягани Иван Ямашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Нягани Иван Ямашев Фото: Глава Нягани Иван Ямашев

Алексей Золотухин окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России по специальности «юриспруденция». С 1995 по 2008 годы он служил в Вооруженных силах, затем начал карьеру на гражданской службе.

С июля 2018 по январь 2023 года Алексей Золотухин работал первым заместителем главы Пыть-Яха. В 2022 году он руководил рабочей группой, которая курировала восстановление Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

В 2023 году он был назначен на должность заместителя губернатора ХМАО. Курировал деятельность департамента региональной безопасности и занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействием с правоохранительными органами.

В 2024 году Алексей Золотухин ушел в отставку, а в 2025 году стал участником СВО.

Анна Капустина