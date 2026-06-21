Аэропорт Внуково заработал с ограничениями

В работу московского аэропорта Внуково ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения введены для обеспечения безопасности. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

18 и 19 июня Москва подверглась двум масштабным налетам БПЛА. В ночь на 18 июня произошла крупнейшая с начала СВО атака БПЛА на столицу, было сбито более 190 беспилотников.