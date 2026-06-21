Аэропорт Внуково заработал с ограничениями
В работу московского аэропорта Внуково ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения введены для обеспечения безопасности. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
18 и 19 июня Москва подверглась двум масштабным налетам БПЛА. В ночь на 18 июня произошла крупнейшая с начала СВО атака БПЛА на столицу, было сбито более 190 беспилотников.
Введение ограничений на работу московских аэропортов, таких как Внуково, является регулярной мерой, принимаемой Росавиацией для обеспечения безопасности полетов, особенно в случаях угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие меры неоднократно вводились, и не только после крупных налетов дронов на Москву и Подмосковье, но и при обнаружении единичных БПЛА. Это происходит, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.
Влияние этих ограничений приводит к задержкам рейсов, перенаправлению самолетов в другие аэропорты и корректировкам в расписании, о чем Росавиация обычно предупреждает пассажиров. Отмечалось, что в периоды таких ограничений на запасные аэродромы уходили десятки самолетов. Московские аэропорты — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — периодически приостанавливают или ограничивают работу именно по этой причине.