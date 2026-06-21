В Словакии назвали риски отказа от поставок газа из России
Отказ Евросоюза от газа из России создаст зависимость от поставок сжиженного природного газа. Об этом рассказала РИА Новости словацкая государственная энергетическая компания SPP.
«В связи с запретом на поставки российского газа на протяжении долгого времени мы обращаем внимание на то, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического микса мы не считаем диверсификацией», — подчеркнули в компании.
Это и является созданием зависимости от другого источника, в данном случае — от сжиженного газа, говорится в сообщении. Такой подход, как указали в SPP, повышает риски, связанные с ценой, и в определенной мере с объемом. Дело в том, что СПГ является товаром, который получают те заказчики, которые готовы заплатить больше.
В апреле Институт экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) сообщил, что в первом квартале 2026 года страны Евросоюза импортировали из России рекордный объем сжиженного природного газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт СПГ вырос на 16%.
Европейский союз предпринимает различные шаги для отказа от российского газа, включая трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ). Еврокомиссия предложила странам ЕС прекратить импорт российского газа и СПГ по долгосрочным контрактам к концу 2027 года. При этом запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад, вступил в силу с 17 июня 2026 года, а полный запрет на поставки российского СПГ планируется ввести с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября того же года.
Однако такой полный отказ от российского газа вызывает опасения у некоторых стран-членов ЕС. Венгрия и Словакия, в частности, выступают против полного отказа, заявляя о возможных проблемах с надежным энергоснабжением и резким ростом цен. Они даже наложили вето на планы Еврокомиссии и объявили о намерении подать иск в Европейский суд. Австрия также выразила желание возобновить поставки газа из России. Отметим, что Россия, в свою очередь, заявляла о готовности продолжать поставки топлива в Европу, если страны ЕС решат возобновить сотрудничество.
Зависимость ЕС от российского газа постепенно снижается: доля российского газа в структуре импорта ЕС упала с более чем 40% до менее 10% в одном из периодов. Тем не менее, в первом квартале 2026 года страны Евросоюза импортировали из России рекордный объем СПГ, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот факт подчеркивает сохраняющуюся, хотя и меняющуюся, роль России в энергетическом балансе Европы.