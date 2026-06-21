Поезд из Москвы в Душанбе возобновляет курсирование после шестилетнего перерыва

РЖД возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе, прерванное шесть лет назад из-за пандемии коронавируса. Поезда будут ходить один раз в две недели, сообщила пресс-служба РЖД.

Первый рейс отправится 21 июня из Душанбе и далее будет ходить по воскресеньям. Поезд будет отправляться из столицы Таджикистана в 03:25 (по местному времени) с прибытием в Москву по средам в 22:08. В обратный путь с Павелецкого вокзала поезд будет уходить по четвергам в 06:05 и прибывать в столицу Таджикистана по понедельникам в 02:48.

Состав №423/424, состоящий из плацкартных и купейных вагонов будет идти транзитом через территории Узбекистана и Казахстана. Время в пути в одну сторону составит около четырех суток. Продажа билетов из Душанбе уже стартовала, а из Москвы откроется в ближайшие дни. Проездные документы можно оформить за 45 суток до отправления поезда.