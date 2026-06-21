Жену испанского премьера отправили под суд присяжных
Супруга премьер-министра Испании Бегонья Гомес предстанет перед судом присяжных по делу о коррупции, сообщает новостное агентство EFE. После предварительных слушаний суд ввел в отношении жены главы правительства жесткие обеспечительные меры: ей запретили покидать Испанию, изъяли загранпаспорт и обязали дважды в месяц являться для регистрации. Ранее сторона обвинения запросила для нее 24 года тюремного заключения.
Обвиняемой Гомес инкриминируют коррупцию в частном секторе, растрату государственных средств, их незаконное присвоение, а также торговлю влиянием. Вместе с ней на скамью подсудимых отправлены ее советница Кристина Альварес, которой вменяются аналогичные преступления, и предприниматель Хуан Карлос Баррабес.
Судебное преследование началось весной 2024 года с подачи общественной организации «Чистые руки» (Manos Limpias), обвинившей Гомес в использовании связей при распределении госконтрактов. Позже в деле появились новые эпизоды, касающиеся работы Гомес на университетской кафедре в Мадриде и процедур найма персонала. Защита Бегоньи Гомес настаивает на ее полной невиновности и заявляет, что уголовный процесс политически мотивирован.
Расследование против Бегоньи Гомес началось по жалобе ультраправой организации «Чистые руки» (Manos Limpias) и привело к приостановке премьер-министром Испании Педро Санчесом своих служебных обязанностей весной 2024 года, когда он рассматривал возможность отставки из-за скандала. В апреле 2024 года суд Мадрида начал расследование в отношении Гомес, подозревая её в использовании связей с супругом в бизнес-интересах, в частности, в получении незаконных услуг от авиакомпании Air Europa и её холдинговой компании Globalia, которая получила государственную помощь в размере около €500 млн во время пандемии.
Педро Санчес назвал обвинения в адрес жены «заговором правых политических сил» и «машиной по размазыванию грязи», направленной на очернение его репутации. Он также заявил о намерении бороться с «псевдо-СМИ», которые, по его мнению, распространяют фальшивую информацию и угрожают демократии. Несмотря на скандал, Санчес решил остаться на посту премьер-министра после пятидневной паузы.
Испанская оппозиция, включая Народную партию и ультраправую VOX, активно использует этот скандал для критики правительства и призыва Педро Санчесу к отставке и досрочным выборам. Например, в июне 2025 года в Мадриде прошла массовая акция протеста, организованная Народной партией, где требовали его ухода. Президент Аргентины Хавьер Милей также публично обвинял жену испанского премьера в коррупции, что вызвало дипломатический скандал между странами.