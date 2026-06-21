Жену испанского премьера отправили под суд присяжных

Супруга премьер-министра Испании Бегонья Гомес предстанет перед судом присяжных по делу о коррупции, сообщает новостное агентство EFE. После предварительных слушаний суд ввел в отношении жены главы правительства жесткие обеспечительные меры: ей запретили покидать Испанию, изъяли загранпаспорт и обязали дважды в месяц являться для регистрации. Ранее сторона обвинения запросила для нее 24 года тюремного заключения.

Обвиняемой Гомес инкриминируют коррупцию в частном секторе, растрату государственных средств, их незаконное присвоение, а также торговлю влиянием. Вместе с ней на скамью подсудимых отправлены ее советница Кристина Альварес, которой вменяются аналогичные преступления, и предприниматель Хуан Карлос Баррабес.

Судебное преследование началось весной 2024 года с подачи общественной организации «Чистые руки» (Manos Limpias), обвинившей Гомес в использовании связей при распределении госконтрактов. Позже в деле появились новые эпизоды, касающиеся работы Гомес на университетской кафедре в Мадриде и процедур найма персонала. Защита Бегоньи Гомес настаивает на ее полной невиновности и заявляет, что уголовный процесс политически мотивирован.