В Бразилии миллионы людей получили уведомление о нашествии инопланетян

В Бразилии хакеры взломали систему экстренного оповещения и разослали миллионам граждан сообщения об инопланетном вторжении, сообщили власти страны. Смартфоны бразильцев проиграли громкий сигнал тревоги, а также вывели на экраны всплывающие уведомления, некоторые из которых «предупреждали» о высадке инопланетян на Землю.

О произошедшем рассказал секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Министерства интеграции и регионального развития страны Волней Вольфф, передает «Аженсия Бразил». Бразильцы получили несколько вариаций сообщений от хакеров, отмечает G1. Некоторые из них представляли собой просто набор слов с грамматическими ошибками и сленгом. Другой вариант сообщения гласил: «Защитите себя: ИНОПЛАНЕТНАЯ АТАКА, ЛЮДИ, МЫ ПРИБЫЛИмизантроп». Подобные уведомления всплывали на экранах смартфонов поверх других приложений.

Взломанную систему используют для предупреждения населения о реальных стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях. «Это далеко не первый случай, когда системы государственных органов подвергаются атакам хакеров, совершающих киберпреступления. К сожалению, есть люди, которые сознательно идут на то, чтобы нанести вред стране»,— сообщил Волней Вольфф.

Подобные сообщения в ночь на субботу получили жители городов Куритиба, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти, Бразилиа, Салвадор, Кампу-Гранди. Произошедшее жители начали обсуждать в социальных сетях, а власти городов и штатов спешили заявить, что сообщения в действительности не связаны ни с какой реальной угрозой. Господин Вольфф заявил, что власти проведут расследование происшествия при участии Федеральной полиции.