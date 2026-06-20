Житель ДНР погиб при ударе БПЛА

Один человек погиб и еще один пострадал в ДНР при ударах БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Повреждено два дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, 13 грузовых и четыре легковых автомобиля в Макеевке, Горловке, Амвросиевском и других муниципальных округах, добавил господин Пушилин.

19 июня Денис Пушилин сообщал о гибели двух человек при ударах беспилотников. Еще четыре человека пострадали.