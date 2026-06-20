Пять человек погибли и 25 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Туристический автобус съехал с дороги и перевернулся в провинции Испарта на западе Турции. Погибли пять человек, 25 получили ранения. Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Haberler.

Автобус возвращался из деревни Багыллы. Авария произошла в районе Гелендост на трассе Испарта — Конья. Водитель автобуса потерял управление из-за сильного дождя. Пострадавших доставили в больницы.

По предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет, сообщило посольство России в Турции. Диппредставительство изучает обстоятельства ДТП.