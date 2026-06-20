В Шотландии пять человек пострадали при нападении мужчины с топором у мечети
Пять человек пострадали при нападении мужчины рядом с мечетью в Эдинбурге. Нападавший — 36-летний шотландец. Он был вооружен топором. Его задержали, сообщает BBC.
Нападения произошли вечером 19 июня в парке у мечети Брумхаус на западе Эдинбурга. Позже нападавший устроил погром на заправке, разбил окна автомобиля и выбил дверь пиццерии.
Жизни пострадавших ничего не угрожает. Двоим из них по 22 года, остальным — 24, 27 и 39 лет. Некоторые из потерпевших — мусульмане.
Нападение в Эдинбурге с использованием топора не является единичным случаем, когда вооруженные люди совершают подобные акты. Ранее, 2 марта 2026 года, в районе Колдер того же Эдинбурга мужчина, размахивающий двумя ножами, напал на людей, разгромил магазин и угрожал работникам кафе. Тогда власти не квалифицировали инцидент как теракт.
В других случаях нападений с холодным оружием фиксировались преступления с возможным террористическим подтекстом, в том числе нападение на прохожих с ножом и молотком в Париже в декабре 2023 года, где нападавший объяснил свои действия событиями в секторе Газа. В октябре 2025 года в Крампсолле, пригороде Манчестера, неизвестный въехал в толпу у синагоги и напал на прохожих с ножом, при этом к расследованию подключалась контртеррористическая полиция.