В Шотландии пять человек пострадали при нападении мужчины с топором у мечети

Пять человек пострадали при нападении мужчины рядом с мечетью в Эдинбурге. Нападавший — 36-летний шотландец. Он был вооружен топором. Его задержали, сообщает BBC.

Нападения произошли вечером 19 июня в парке у мечети Брумхаус на западе Эдинбурга. Позже нападавший устроил погром на заправке, разбил окна автомобиля и выбил дверь пиццерии.

Жизни пострадавших ничего не угрожает. Двоим из них по 22 года, остальным — 24, 27 и 39 лет. Некоторые из потерпевших — мусульмане.