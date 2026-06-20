Британия испытала новые ракеты большой дальности для Украины
Великобритания провела на Гебридских островах испытания новых ракет большой дальности, которые будут поставлены на Украину. Они смогут поражать цели на расстоянии более 300 миль (483 км) и нести боеголовку массой 250 кг. Об этом сообщает The Telegraph.
Минобороны Британии поручило оборонным компаниям разработать ракеты, способные развивать скорость более 370 миль в час (600 км/ч). Стоимость одной ракеты — около 400 тыс. фунтов стерлингов. Скорость производства — 20 ракет в месяц.
Во время испытаний ракет все системы работали исправно, за исключением «некоторых незначительных технических неполадок», отмечает The Telegraph. Они будут устранены до следующих испытаний. Власти Британии рассчитывают поставить Украине первую партию новых ракет в течение года.
Великобритания является активным поставщиком вооружений Украине. Ещё в мае 2023 года сообщалось о первых поставках британских крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, Великобритания уже поставляла Украине самонаводящиеся ракеты Brimstone и лёгкие многоцелевые ракеты LMM, а также зенитные ракеты для систем ПВО. Ранее, в январе 2026 года, Минобороны Великобритании объявляло конкурс на разработку баллистической ракеты наземного базирования Nightfall для Украины, с дальностью более 500 км и боеголовкой массой 200 кг, с планируемым объёмом производства 10 ракет в месяц. Стоимость одной такой ракеты должна была составить около 800 тысяч фунтов стерлингов (1,1 млн долларов), а первые образцы ожидались для тестовых пусков в течение года. Британские власти активно ищут поставщиков различных видов вооружений для украинских вооруженных сил.
Поставки дальнобойных ракет Украине были предметом дискуссий у западных стран. Например, США, сначала не поддерживавшие передачу таких систем вооружения, в мае 2023 года "вздохнули с облегчением" после решения Великобритании поставлять такие ракеты, поскольку это снимало часть давления по поставкам своих ATACMS. Западные страны, включая Великобританию, Германию и Францию, сняли ограничения на использование дальнобойного оружия, поставляемого Украине, для ударов по территории России. В начале мая 2024 года, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины наносить удары по территории России поставленным Великобританией оружием, что ранее подтвердил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак, отметив, что они уже используют это разрешение.