Британия испытала новые ракеты большой дальности для Украины

Великобритания провела на Гебридских островах испытания новых ракет большой дальности, которые будут поставлены на Украину. Они смогут поражать цели на расстоянии более 300 миль (483 км) и нести боеголовку массой 250 кг. Об этом сообщает The Telegraph.

Минобороны Британии поручило оборонным компаниям разработать ракеты, способные развивать скорость более 370 миль в час (600 км/ч). Стоимость одной ракеты — около 400 тыс. фунтов стерлингов. Скорость производства — 20 ракет в месяц.

Во время испытаний ракет все системы работали исправно, за исключением «некоторых незначительных технических неполадок», отмечает The Telegraph. Они будут устранены до следующих испытаний. Власти Британии рассчитывают поставить Украине первую партию новых ракет в течение года.