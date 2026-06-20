Более 10 человек пострадали при стрельбе в Чикаго

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инцидент с более чем десятью пострадавшими в Чикаго не является единичным событием для города. Например, в августе 2023 года произошла стрельба на стадионе Guaranteed Rate Field, где пострадали две женщины. В июле 2025 года трое человек погибли и 16 были ранены в результате стрельбы у ночного клуба Artis Lounge, когда неизвестный также расстрелял толпу из машины. Примечательно, что клуб Artis Lounge открылся на месте Hush Lounge, который до этого закрылся из-за аналогичного инцидента со стрельбой в ноябре 2022 года, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

В целом, проблема стрельбы с множеством пострадавших регулярно возникает в США. В других американских городах также происходили подобные массовые инциденты: в январе 2025 года 11 человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке; в феврале 2024 года один человек погиб и, по разным данным, до 21 человека пострадали после парада в Канзас-Сити; в декабре 2025 года в Невадском университете в Лас-Вегасе погибли три человека и один был тяжело ранен. Кроме того, в этом же месяце в Калифорнии на детской вечеринке погибли четверо, среди которых были дети, и 11 человек получили ранения. В июне 2024 года в Арканзасе число жертв стрельбы в продуктовом магазине увеличилось до четырех погибших, всего пострадали 14 человек. В декабре 2025 года на территории Брауновского университета в штате Род-Айленд два человека погибли и восемь были ранены. Это подчеркивает широкое распространение проблемы насилия с применением огнестрельного оружия в различных штатах США.