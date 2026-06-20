В Лувре допустили закрытие некоторых залов из-за жары в Париже

Из-за сильной жары в Париже 21 июня в Лувре могут закрыть некоторые залы, сообщила пресс-служба музея в соцсети Х. Это необходимо для лучшей сохранности произведений искусства, отмечается в сообщении.

Посетителям рекомендовали носить легкую одежду, пить больше воды и осматривать экспонаты в более медленном темпе.

По данным французской метеорологической службы La Chaine Meteo, максимальная температура воздуха в Париже 21 июня составит 38 градусов. Префект полиции Парижа Патрис Фор потребовал отменить 11 спортивных мероприятий на открытом воздухе, запланированных на эти выходные, сообщает France 24.