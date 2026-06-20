В Лувре допустили закрытие некоторых залов из-за жары в Париже
Из-за сильной жары в Париже 21 июня в Лувре могут закрыть некоторые залы, сообщила пресс-служба музея в соцсети Х. Это необходимо для лучшей сохранности произведений искусства, отмечается в сообщении.
Посетителям рекомендовали носить легкую одежду, пить больше воды и осматривать экспонаты в более медленном темпе.
По данным французской метеорологической службы La Chaine Meteo, максимальная температура воздуха в Париже 21 июня составит 38 градусов. Префект полиции Парижа Патрис Фор потребовал отменить 11 спортивных мероприятий на открытом воздухе, запланированных на эти выходные, сообщает France 24.
Закрытие залов Лувра из-за жары связано с проблемой сохранения произведений искусства. Подобные опасения высказывались ещё в январе 2025 года, когда в музее были выявлены значительные колебания температуры, угрожающие сохранности экспонатов, а также обветшание конструкций и протечки воды. Директор Лувра Лоранс де Кар в то время отмечала, что периоды аномальной жары и колебания температуры представляют угрозу для коллекции. Эти проблемы усугубляют сложности, с которыми сталкивается музей в последние годы, включая ограбления и забастовки сотрудников из-за плохих условий труда и технических неисправностей здания.
В целом для Франции и других стран Европы аномальная жара становится "новой нормой", что отмечается Генсеком ООН. В этом регионе наблюдаются температурные аномалии, а правительства обсуждают меры реагирования на экстремально высокие температуры. Например, в Париже уже фиксировались температуры более 30°C, приводившие к чрезвычайным ситуациям, таким как госпитализация людей и даже смертельные случаи от теплового удара. В связи с этим в прошлом году во Франции закрывали школы и отменяли мероприятия.