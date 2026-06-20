В УрФУ с этого года 176 программ будут работать по пилотной системе

С нового учебного года 176 из 375 образовательных программ Уральского федерального университета (УрФУ) будут работать по пилотному проекту новой образовательной системы. Раньше планировалось, что таких программ будет 165.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Программы переведены со схемы магистратуры и бакалавриата на формат базового высшего образования, который подразумевает увеличенный срок обучения и усиленную фундаментальную подготовку, и специализированного высшего образования.

«Мы вернули больше физики, математики, химии. Мир становится сложнее, поэтому фундаментальные знания остаются крайне важными. При этом мы продолжаем развивать практико-ориентированное обучение: студент должен как можно раньше попробовать себя в профессии»,— сказал ректор университета Илья Обабков.

Россия переходит с Болонской системы образования на обновленную — она будет включать базовое высшее образование сроком 4-6 лет (основной этап), специализированное высшее образование сроком 1-3 лет (заменит магистратуру) и отдельный уровень подготовки для создания научных кадров.

Всего в 2026 году в УрФУ принимают на 9,8 тыс. бюджетных мест, в том числе 6,7 тыс. мест на первую ступень и 3,1 тыс. мест — на вторую. В университете уточнили, что участники СВО и их дети могут поступить по особой квоте.

В апрельском интервью «Ъ-Урал» господин Обабков указывал, что эксперимент по введению новой системы планируют распространить на 165 образовательных программ. Университет является одной из 17 образовательных организаций, где реализуют эксперимент по введению новой системы.

«К концу учебного года в 2027 году мы вступим в аналитическую фазу для обмена практикой с другими 16 университетами страны, которые также участвуют в проекте»,— заявлял господин Обабков. По его словам, это позволит выработать единые для всех университетов модели обучения.

Анна Капустина