Reuters назвал КСИР главным бенефициаром соглашения между США и Ираном

Корпус стражей исламской революции станет главным бенефициаром в случае заключения мирного соглашения между США и Ираном, пишет Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных иранских чиновников. По их словам, КСИР получит значительные финансовые выгоды от снятия санкций США с Ирана, возобновления экспорта иранской нефти и привлечения в страну иностранных инвестиций.

КСИР обладает «обширной коммерческой империей», отмечает Reuters. Согласно изученным агентством открытым данным, инженерное подразделение КСИР «Хатам аль-Анбия» курирует сотни аффилированных компаний, работающих над крупными проектами в сферах энергетики, телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма и логистики.

В случае возвращения иностранных инвесторов в Иран в сделках будут участвовать связанные с КСИР компании, подчеркивает Reuters. Если итоговое мирное соглашение не будет достигнуто и санкции против Ирана останутся в силе, КСИР все равно получит выгоду от временных послаблений в отношении экспорта нефти, считают иранские источники. По их мнению, КСИР сохранит жесткий контроль над экономикой благодаря своему опыту в обходе санкций.

Подписанный в ночь на 18 июня меморандум США и Ирана предполагает отмену американских санкций в отношении иранской нефти. Остальные санкции могут быть сняты после заключения итогового мирного соглашения.