Reuters назвал КСИР главным бенефициаром соглашения между США и Ираном
Корпус стражей исламской революции станет главным бенефициаром в случае заключения мирного соглашения между США и Ираном, пишет Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных иранских чиновников. По их словам, КСИР получит значительные финансовые выгоды от снятия санкций США с Ирана, возобновления экспорта иранской нефти и привлечения в страну иностранных инвестиций.
КСИР обладает «обширной коммерческой империей», отмечает Reuters. Согласно изученным агентством открытым данным, инженерное подразделение КСИР «Хатам аль-Анбия» курирует сотни аффилированных компаний, работающих над крупными проектами в сферах энергетики, телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма и логистики.
В случае возвращения иностранных инвесторов в Иран в сделках будут участвовать связанные с КСИР компании, подчеркивает Reuters. Если итоговое мирное соглашение не будет достигнуто и санкции против Ирана останутся в силе, КСИР все равно получит выгоду от временных послаблений в отношении экспорта нефти, считают иранские источники. По их мнению, КСИР сохранит жесткий контроль над экономикой благодаря своему опыту в обходе санкций.
Подписанный в ночь на 18 июня меморандум США и Ирана предполагает отмену американских санкций в отношении иранской нефти. Остальные санкции могут быть сняты после заключения итогового мирного соглашения.
Экономическое влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР) усиливалось на фоне ужесточения санкций против Ирана, поскольку он играл ключевую роль в обходе ограничений, используя, например, теневой флот для поставок нефти в третьи страны, такие как Венесуэла. В то время как администрация США пытается оказывать «максимальное давление» на Иран с помощью санкций, Тегеран, по различным данным, демонстрирует мастерство в их обходе.
Проект возможного соглашения между Ираном и США предусматривает отмену действующих санкций на иранскую нефть и разморозку иранских активов, что позволит Ирану привлечь инвестиции. При этом КСИР, контролирующий обширную коммерческую инфраструктуру, вероятно, станет основным бенефициаром этих изменений. Если соглашение не будет подписано, Иран, возможно, все равно сохранит свои возможности по обходу санкций, что демонстрируется шестилетним максимумом экспорта иранской нефти, достигнутым благодаря продаже сырья в Китай.