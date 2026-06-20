В районе «Лужников» перекроют движение из-за концерта 21 июня
В районе спортивной арены «Лужники» с утра 21 июня будет ограничено движение автотранспорта. Причина — проведение концерта вечером в воскресенье. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Движение будет закрыто:
- с 08:00 до окончания мероприятия — на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора;
- с 19:00 до окончания мероприятия — на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до д. 20, стр. 1 по Комсомольскому проспекту.
Все воскресенье — с полуночи 21 июня до завершения концерта — на некоторых участках будет запрещена парковка.
Водителей попросили заранее выстраивать маршрут с учетом вводимых ограничений.
Ограничения движения транспорта в районе «Лужников» из-за массовых мероприятий являются регулярной практикой в Москве. Подобные перекрытия уже происходили 22 февраля 2023 года в связи с митингом-концертом, посвященным Дню защитника Отечества, и 22 августа того же года из-за концерта ко Дню государственного флага России. В обоих случаях движение закрывалось на тех же улицах, что и 21 июня, включая Хамовнический Вал, Доватора, Савельева, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова, Трубецкую, Проектируемый проезд №2309, переулок Хользунова и дублер Комсомольского проспекта.
Проведение концертов и других крупных мероприятий в «Лужниках» обусловлено рядом факторов. Организация масштабных событий может приносить значительную выручку, оцениваемую экспертами до 14 млрд рублей за трехдневный фестиваль с участием 80 тысяч зрителей. Эти доходы складываются из продажи билетов, расходов на питание, размещение, покупки и транспорт. В то же время, московская мэрия активно развивает спортивную инфраструктуру и увеличивает количество городских мероприятий, что способствует росту туристической отрасли и налоговых поступлений.