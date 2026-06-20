При падении обломков БПЛА в Воронеже пострадала девочка

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инцидент с пострадавшей девочкой в Воронеже не является единичным случаем. Регион регулярно подвергается атакам беспилотников, в результате которых страдают мирные жители и повреждаются объекты инфраструктуры. Например, в августе 2024 года при падении обломков БПЛА пострадал один человек, а в Ленинском проспекте Воронежа были повреждены 22 квартиры и 38 автомобилей. В июле 2025 года в результате ночной атаки беспилотников в Воронеже пострадали 15 человек, включая подростка, а одной женщине потребовалась госпитализация с осколочным ранением плеча.

Подобные инциденты фиксируются и в других регионах России. Так, в Брянской области в начале июня 2026 года шестилетняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА во двор дома. В Белгородской области в мае 2024 года 11-летняя девочка получила ранения при попадании украинского беспилотника в дом, а в октябре 2025 года девятилетняя девочка была ранена при ударе БПЛА по автомобилю. В Севастополе в ноябре 2025 года 15-летняя девочка также пострадала от падения осколков сбитого беспилотника и была доставлена для лечения в Москву.