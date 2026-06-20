Девочка ранена обломками беспилотника в пригороде Воронежа

По уточненным данным, в результате падения обломков сбитого БПЛА в пригороде Воронежа утром 20 июня ранение получила девочка 2012 года рождения. Несколько часов она пробудет под наблюдением врачей в стационаре. Угрозы для жизни девочки нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона сообщил о сбитии беспилотника в своем канале в 8:35. Около 9:00 в областном центре вновь сработали сирены тревоги в связи с непосредственной угрозой удара дронов.

В 10:47 господин Гусев рассказал, что дежурными силами ПВО на подлете к городу были обнаружены и уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата. Последовала отмена непосредственной опасности атаки дронов. Однако в 12:40 появилось сообщение о еще двух ликвидированных БПЛА. Обошлось без пострадавших.

В 17:00 был объявлен отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что ночью и утром 19 июня над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области ликвидировали 13 дронов. Из-за падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов получили повреждения частный дом, грузовик и хозяйственные постройки.

Денис Данилов