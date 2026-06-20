БПЛА сбили на подлете к Воронежу

На подлете к Воронежу дежурными силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале утром 20 июня. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА сейчас сохраняется на всей территории Воронежской области. Около 9:00 в областном центре вновь сработали сирены тревоги в связи с непосредственной угрозой удара дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, по информации главы региона, минувшей ночью над одним из районов Воронежской области сбили три беспилотника. Последствий на земле нет, обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны РФ за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 187 украинских БПЛА самолетного типа. На территории Черноземья беспилотники ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что ночью и утром 19 июня над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области ликвидировали 13 дронов. Из-за падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов получили повреждения частный дом, грузовик и хозяйственные постройки.

Денис Данилов