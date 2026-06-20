Собянин провел технический пуск участка Рублево-Архангельской линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро. Участок включает пять станций — «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», а также «Деловой центр» и «Шелепиха», которые раньше входили в состав БКЛ.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Технический пуск проверяет состояние тоннелей, путей и оборудования, инженерных сетей и установленных систем. По новому участку организовано движение тестового мотовоза — оценивается работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов, устройств тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи»,— сообщается в Telegram-канале мэра Москвы.
Станция откроется в сентябре после завершения проверок. Рублево-Архангельская линия метро станет 17-й в Москве.
О планах по развитию метро Москвы читайте в интервью вице-мэра Максима Ликсутова «Ъ».
Рублево-Архангельская линия метро является частью масштабной стратегии развития Московского метрополитена до 2030 года, в рамках которой планируется увеличить его протяженность вдвое по сравнению с 2010 годом. Она станет одной из трех новых линий, наряду с Троицкой и Бирюлевской, призванных улучшить транспортную доступность для миллионов москвичей и жителей Подмосковья, а также разгрузить существующие перегруженные ветки метро и улицы города. Новая ветка пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД до района Рублево-Архангельское и далее в сторону Красногорска, с возможностью пересадок на МЦК, БКЛ, Солнцевскую, Филевскую и Арбатско-Покровскую линии.
Проектирование и строительство Рублево-Архангельской линии ведется с 2012 года. Она включает 12 станций на участке длиной 27,6 км. Ввод первых станций планировался на 2026 год. Станции «Деловой центр» и «Шелепиха», изначально открытые в 2018 году в составе Большой кольцевой линии (БКЛ), временно закрывались для интеграции в новую Рублево-Архангельскую линию, что свидетельствует о планах по перераспределению пассажиропотоков и оптимизации работы метрополитена.
Затраты на строительство Рублево-Архангельской линии значительны: в Адресно-инвестиционной программе (АИП) Москвы на 2025–2028 годы на нее выделено 222,3 млрд рублей. Строительство этой линии направлено на развитие новых территорий и улучшение инфраструктуры в активно застраиваемых районах, таких как Рублево-Архангельское, где формируется новый деловой центр.