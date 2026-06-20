Собянин провел технический пуск участка Рублево-Архангельской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро. Участок включает пять станций — «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», а также «Деловой центр» и «Шелепиха», которые раньше входили в состав БКЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Технический пуск проверяет состояние тоннелей, путей и оборудования, инженерных сетей и установленных систем. По новому участку организовано движение тестового мотовоза — оценивается работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов, устройств тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи»,— сообщается в Telegram-канале мэра Москвы.

Станция откроется в сентябре после завершения проверок. Рублево-Архангельская линия метро станет 17-й в Москве.

О планах по развитию метро Москвы читайте в интервью вице-мэра Максима Ликсутова «Ъ».