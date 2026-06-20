Мосбиржа увеличит время торгов на срочном рынке до 17 часов в сутки

С 14 июля утренняя сессия на срочном рынке Мосбиржи (MOEX: MOEX) будет начинаться в 7:00 мск. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов площадки Мария Патрикеева. Общее время торгов увеличится до 17 часов в сутки.

Сейчас торги на срочном рынке стартуют с аукциона открытия в 08:50 мск и проходят до 23:50. С 14 июля аукцион открытия будет начинаться в 6:50. Утренняя сессия будет проходить с 7:00 до 10:00, основная — с 10:00 до 19:00, вечерняя — с 19:00 до 23:50.

«Увеличение торгового времени и возобновление торгов с 7 утра с 14 июля — это долгожданное событие для рынка. Мы шли к этому почти два года»,— сказала Мария Патрикеева журналистам на конференции Smart-Lab (цитата по «Интерфаксу»). В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары, уточнила госпожа Патрикеева.