Мосбиржа увеличит время торгов на срочном рынке до 17 часов в сутки
С 14 июля утренняя сессия на срочном рынке Мосбиржи (MOEX: MOEX) будет начинаться в 7:00 мск. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов площадки Мария Патрикеева. Общее время торгов увеличится до 17 часов в сутки.
Сейчас торги на срочном рынке стартуют с аукциона открытия в 08:50 мск и проходят до 23:50. С 14 июля аукцион открытия будет начинаться в 6:50. Утренняя сессия будет проходить с 7:00 до 10:00, основная — с 10:00 до 19:00, вечерняя — с 19:00 до 23:50.
«Увеличение торгового времени и возобновление торгов с 7 утра с 14 июля — это долгожданное событие для рынка. Мы шли к этому почти два года»,— сказала Мария Патрикеева журналистам на конференции Smart-Lab (цитата по «Интерфаксу»). В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары, уточнила госпожа Патрикеева.
Возобновление утренних торгов на срочном рынке Мосбиржи было долгожданным событием, к которому площадка шла почти два года. Ранее, в марте 2021 года, Мосбиржа уже запускала торги на срочном рынке с 7:00, но в феврале 2022 года утренняя сессия была приостановлена. Хотя в сентябре того же года её возобновили, старт был с 9:00, а в июне 2024 года, на фоне введения санкций США против Мосбиржи, Центробанк решил не проводить торги на срочном, валютном рынках и рынке драгметаллов до 9:50. Эти изменения показывают стремление биржи к восстановлению и расширению торговых возможностей для инвесторов, несмотря на внешние вызовы.
Увеличение времени торгов до 17 часов в сутки также связано с общим ростом активности на Мосбирже. Например, объем торгов на срочном рынке в ноябре 2023 года составил 7,4 трлн руб., а в ноябре 2025 года — 11,5 трлн руб. В январе 2025 года объем торгов на срочном рынке достиг 8,3 трлн руб., а в августе 2025 года - 9,8 трлн руб. Такие изменения необходимы для повышения удобства работы как частных, так и институциональных инвесторов, а также для учета движения цен на зарубежных площадках, особенно в праздничные дни.