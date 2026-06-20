Россияне не пострадали при утечке хлора в отеле в Анталье

В одном из отелей Антальи произошла утечка хлора в бассейне, после чего 25 человек были доставлены в больницу. Однако никакого ущерба для здоровья пострадавших медики не выявили. Об этом сообщили ТАСС в Генконсульстве России.

По словам дипломатов, туроператор сообщил, что «данная ситуация оперативно урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется какая-либо помощь, нет». «Обращений от туристов по указанной проблеме в Генконсульство не поступало», — добавили в представительстве.

По имеющимся данным, инцидент произошел 18 июня в одном из отелей в городе Манавгат. Когда специалисты откачивали содержимое контейнера с хлором, произошла утечка газа. Пары хлора вдохнули 25 человек, в том числе сотрудники отеля и некоторые отдыхающие.