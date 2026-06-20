Дилеры рассчитали скидки

Скидки на новые машины достигли 1 млн руб. В июне дилеры предлагают покупателям специальные акции — в основном на автомобили 2025-го и 2024 года выпуска. Цены на ряд моделей китайских брендов Changan, Jetour и Soueast снизились на 100 тыс. руб., на Exeed — до 250 тыс. руб. Li Auto — минус 770 тыс. руб. Как сообщает издание Autonews, самые щедрые предложения — у корейской марки KGM, которая на самую дорогую линейку рамных внедорожников снизила прайс сразу на 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

После двух-трех месяцев на реализации автомобиль начинает приносить салону убыток, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин:

«Май был немного хуже по продажам, чем апрель. В июне по многим брендам наблюдается разная динамика: некоторые марки все же немного растут благодаря своему ценовому позиционированию — например, Tenet. Однако большинство брендов со средними или низкими продажами, к сожалению, продолжают снижаться. И что нужно делать, если продажи падают? То, чего раньше не делал, и самый действенный способ — дать скидку. Именно поэтому у многих автомобили стали застаиваться на складах. Не держать же их до конца 2026 года и, не дай бог, переносить на 2027-й. Каждый год простоя автомобиля означает потерю как минимум 10% его стоимости, а зачастую и больше. Денег у населения, к сожалению, не прибавляется, платежеспособность не растет.

Насколько велики сейчас складские запасы? Таких перегретых складов, как в начале 2025 года, уже нет. Тогда дилер мог продавать, допустим, 100 автомобилей в месяц, а на складе у него находилось 300-400 машин. Сейчас такой ситуации не наблюдается. В основном запасы рассчитаны на два-три месяца продаж. Но и это немало.

Идеальная ситуация — когда склад не превышает двухмесячного объема. Тем не менее у отдельных компаний запасы по-прежнему выходят за этот уровень».

С января по апрель объем альтернативного импорта легковых автомобилей вырос на 94% по сравнению с прошлым годом. В топе продаж - Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Geely, Honda, KIA и Skoda. Рост интереса к параллельным поставкам также обоснован снижением цен - по премиальной линейке на миллионы рублей, говорит владелица автосалона «Лиса рулит», блогер Елена Лисовская:

«Цены на автомобили, ввозимые по параллельному импорту, в целом изменились в лучшую сторону, поскольку мы напрямую зависим от валютного курса. По утилизационному сбору никаких позитивных изменений не произошло. Однако чем дороже автомобиль, тем выгоднее его сейчас покупать именно благодаря курсовой разнице. Были периоды, когда курс рубля к доллару составлял 85 руб., а сейчас он находится в районе 72-73 руб. Поэтому покупатели дорогих кроссоверов и внедорожников, в том числе европейских марок, стали активнее выходить на рынок. Хорошо продаются и автомобили Mercedes-Benz. Недавно мы привезли несколько Gelandewagen по заключенным контрактам. Если сравнивать с ситуацией перед Новым годом, то те же Gelandewagen сейчас обходятся покупателям на несколько миллионов рублей дешевле. Поэтому люди, конечно, умеют считать свои деньги.

Менее востребованные модели закупались по более высокому курсу, поэтому нам пришлось снижать цены и в ряде случаев продавать их в убыток. Но ничего страшного — это часть бизнеса.

Зато автомобили, которые мы завозим сейчас, продаются вполне успешно. Поэтому я не могу сказать, что в нашей компании наблюдается стагнация».

По итогам мая автолюбители приобрели почти 110 тыс. новых легковых машин. Это на 20,5% больше, чем в том же месяце 2025-го, сообщает «Автостат». Лидером спроса остается отечественная Lada. На втором месте — Haval, а замыкает тройку бренд Tenet.

Юлия Савина