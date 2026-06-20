В Мюнхене человек погиб при падении с моста вагонов поезда

В Мюнхене произошло столкновение двух товарных поездов, погиб один человек. По данным Suddeutscher Zeitung, столкновение произошло около 1:40 по местному времени (2:40 мск). В результате ЧП два вагона одного из составов упали с моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ehsan Monajati / picture alliance / Getty Images Фото: Ehsan Monajati / picture alliance / Getty Images

Вагоны упали с железнодорожной эстакады на проезжую часть. Обстоятельства гибели человека и его личность пока не раскрываются, так как полиция еще не уведомила его семью, указывает SD. Сейчас на месте ЧП продолжаются аварийные работы. На место прибыли два подъемных крана.

Работы по расчистке путей будут продолжаться до воскресенья. По словам представителя Deutsche Bahn, это не повлияет на график движения пассажирских поездов, так как этот участок пути используется только грузовыми составами, пишет Bild.