В Свердловской области объявили беспилотную опасность

В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Денис Паслер.

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«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность»,— написал он.

Во время беспилотной опасности возможны ограничения интернета. Губернатор напомнил, что нельзя снимать работу ПВО или беспилотников, подбирать с земли осколки. О подозрительных объектах советуют сообщать по номеру 112.

Анна Капустина