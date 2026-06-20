В свердловском МЧС предупредили о сильных дождях и грозах 21 июня

В МЧС по Свердловской области выпустили предупреждение о сильных дождях и грозах 21 июня, в воскресенье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности»,— указано в сообщении.

На улице жителям региона советуют избегать неустойчивых конструкций, линий электропередач (ЛЭП) и деревьев. Нужно закрепить все, что может снести ветром, а в случае града — прикрыть голову сумкой или одеждой.

Дома лучше закрыть окна и двери, отключить электроприборы, не подходить к антеннам, водостокам и проводке. Водоем во время непогоды нужно покинуть, а водителям следует остановиться на обочине и переждать.

Синоптики сообщали, что дождливую погоду в Екатеринбурге следует ожидать как минимум до среды, 24 июня. Температура будет держаться на уровне +22...+25 градусов.

Анна Капустина