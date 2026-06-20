Зюганов рассказал о росте числа миллиардеров в России после начала СВО

Председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов на съезде в субботу представил программу партии на выборах в Госдуму в сентябре. Документ под названием «Программа Победы» предлагает «10 шагов к справедливости и возрождению» и «гарантирует выход из кризиса, бедности и паутины запретов», отметил политик.

Партия предлагает ввести госрегулирование цен на товары первой необходимости, детские товары, лекарства. Также КПРФ призвала вернуть под контроль государства стратегические отрасли промышленности, установить госмонополию на спирт и табак и ввести пошлины на экспорт нефти. Помимо этого — поэтапно отменить НДС, но ввести прогрессивный налог «на высокие зарплаты и дивиденды», а также — налог «на дворцы, самолеты, яхты».

В своей программе партия предлагает вернуть «справедливый, научно обоснованный пенсионный возраст» — 60 лет для мужчин и 55 — для женщин.

Геннадий Зюганов предложил «дополнительно изыскать без промедления» из банков 30 трлн руб. и направить их в реальный сектор. По его мнению, деньги «лежат и обогащают банкиров». Политик также отметил, что некоторые российские граждане сумели увеличить свое состояние после начала СВО на Украине.

«Число миллиардеров в России увеличилось, вслушайтесь, со 101 до 155. Их состояние разбухло до $700 млрд... Нашим согражданам до чертиков в глазах надоел этот пир во время чумы», — отметил господин Зюганов.