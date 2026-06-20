Зюганов рассказал о росте числа миллиардеров в России после начала СВО
КПРФ в предвыборной программе предложила снизить пенсионный возраст
Председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов на съезде в субботу представил программу партии на выборах в Госдуму в сентябре. Документ под названием «Программа Победы» предлагает «10 шагов к справедливости и возрождению» и «гарантирует выход из кризиса, бедности и паутины запретов», отметил политик.
Партия предлагает ввести госрегулирование цен на товары первой необходимости, детские товары, лекарства. Также КПРФ призвала вернуть под контроль государства стратегические отрасли промышленности, установить госмонополию на спирт и табак и ввести пошлины на экспорт нефти. Помимо этого — поэтапно отменить НДС, но ввести прогрессивный налог «на высокие зарплаты и дивиденды», а также — налог «на дворцы, самолеты, яхты».
В своей программе партия предлагает вернуть «справедливый, научно обоснованный пенсионный возраст» — 60 лет для мужчин и 55 — для женщин.
Геннадий Зюганов предложил «дополнительно изыскать без промедления» из банков 30 трлн руб. и направить их в реальный сектор. По его мнению, деньги «лежат и обогащают банкиров». Политик также отметил, что некоторые российские граждане сумели увеличить свое состояние после начала СВО на Украине.
«Число миллиардеров в России увеличилось, вслушайтесь, со 101 до 155. Их состояние разбухло до $700 млрд... Нашим согражданам до чертиков в глазах надоел этот пир во время чумы», — отметил господин Зюганов.
Представленная Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ) «Программа Победы» — это ключевой документ, с которым партия планирует идти на выборы в Государственную Думу в 2026 году. Раскрутку программы КПРФ начала с социально-экономического блока, включающего в себя предложения по изменению фискальной нагрузки с труда на капитал и смягчению денежно-кредитной политики. Партия активно позиционирует себя как главную оппозиционную силу, выступающую против «Единой России» и оспаривающую её позиции.
Партия использует инструмент «народного референдума», в рамках которого ранее уже был объявлен сбор подписей по таким инициативам, как снижение пенсионного возраста, национализация сферы ЖКХ и ограничение торговой наценки на продовольствие и лекарственные средства. Эти инициативы, по мнению КПРФ, отвечают запросам населения и должны способствовать успеху на избирательных кампаниях. Геннадий Зюганов заявлял, что коммунисты должны донести до населения мысль о том, что всё, что «у них отобрали», когда-то дала советская власть.
«Единая Россия», со своей стороны, также ведёт подготовку к думским выборам 2026 года, создавая экспертный совет для обновления своей «Народной программы». Эта программа является ключевым предвыборным документом партии, и её обновление происходит путём сбора предложений от общественников, экспертов и отраслевиков. Партия власти регулярно отчитывается о выполнении своей предыдущей «Народной программы», подчёркивая такие достижения, как социальная догазификация и новые меры социальной поддержки.
Таким образом, предстоящие выборы в Госдуму в 2026 году будут проходить в условиях активной предвыборной борьбы между КПРФ, которая делает акцент на социальной справедливости и борьбе с влиянием олигархов, и «Единой Россией», которая сосредоточена на отчёте о выполненных обещаниях и обновлении своей программы. КПРФ видит себя единственным оппонентом «Единой России» и стремится "развенчать миф о псевдо вторых партиях", хотя опросы показывают, что поддержка социалистических идей среди населения растёт. Президент Российской Федерации Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва.