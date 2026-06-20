Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге посетили 450 тыс. зрителей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На фестивале 2,5 тыс. музыкантов выступили на 110 площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Одной из ключевых тем стало 40-летие Свердловского рок-клуба, в честь которого в уральской столице объявлен Год уральского рока. На сценах фестиваля выступили группы «Чайф», «Топ», «Запрещенные барабанщики», «СмешBand» и другие.

Хедлайнерами фестиваля стали группа «Пицца», Юлия Савичева, Юлия Пересильд, NLO, «Лауд» и Алексей Гориболь. На фестивале вспомнили его основателя Евгений Горенбурга, показав памятное видео о нем.

«Несмотря на то, что Ural Music Night впервые прошел без Евгения Горенбурга, мы смогли сделать так, чтобы Евгений Львович стал его частью. Вместе мы пели написанные им для группы "Топ" песни, реализовали придуманные им идеи и, по его заветам, продолжаем активную работу и не расслабляем»,— сказала директор фестиваля Ural Music Night Екатерина Шубенко.

Председатель оргкомитета фестиваля, заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова добавила, что фестиваль привлекает в Екатеринбург жителей других городов, которые так могут познакомиться с культурой уральской столицы. «В эту ночь и гости, и горожане — все еще сильнее влюбляются в Екатеринбург и открывают его для себя заново. В этом году одна из наших задач — сохранить наследие Евгения Львовича Горенбурга»,— сказала она.

О том, как прошло мероприятие — в материале «Звуки индустрии счастья»

Анна Капустина