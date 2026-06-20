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Ural Music Night в Екатеринбурге посетили 450 тыс. зрителей

Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге посетили 450 тыс. зрителей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На фестивале 2,5 тыс. музыкантов выступили на 110 площадках.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Одной из ключевых тем стало 40-летие Свердловского рок-клуба, в честь которого в уральской столице объявлен Год уральского рока. На сценах фестиваля выступили группы «Чайф», «Топ», «Запрещенные барабанщики», «СмешBand» и другие.

Хедлайнерами фестиваля стали группа «Пицца», Юлия Савичева, Юлия Пересильд, NLO, «Лауд» и Алексей Гориболь. На фестивале вспомнили его основателя Евгений Горенбурга, показав памятное видео о нем.

«Несмотря на то, что Ural Music Night впервые прошел без Евгения Горенбурга, мы смогли сделать так, чтобы Евгений Львович стал его частью. Вместе мы пели написанные им для группы "Топ" песни, реализовали придуманные им идеи и, по его заветам, продолжаем активную работу и не расслабляем»,— сказала директор фестиваля Ural Music Night Екатерина Шубенко.

Председатель оргкомитета фестиваля, заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова добавила, что фестиваль привлекает в Екатеринбург жителей других городов, которые так могут познакомиться с культурой уральской столицы. «В эту ночь и гости, и горожане — все еще сильнее влюбляются в Екатеринбург и открывают его для себя заново. В этом году одна из наших задач — сохранить наследие Евгения Львовича Горенбурга»,— сказала она.

О том, как прошло мероприятие — в материале «Звуки индустрии счастья»

Анна Капустина

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Город песен и танцев

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Фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») прошел в Екатеринбурге в 12-й раз

Фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») прошел в Екатеринбурге в 12-й раз

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление музыкальной группы актрисы Юлии Пересильд «Мандрагора»

Выступление музыкальной группы актрисы Юлии Пересильд «Мандрагора»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Очередь на входе в театр &quot;Провинциальные танцы&quot;

Очередь на входе в театр "Провинциальные танцы"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Постановка &quot;Тени&quot; театра современной хореографии &quot;Провинциальные танцы&quot;

Постановка "Тени" театра современной хореографии "Провинциальные танцы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа &quot;СмешBand&quot;

Группа "СмешBand"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка на Главпочтамте

Площадка на Главпочтамте

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители в Историческом сквере

Зрители в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Сова&quot;

Группа "Сова"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Исполнитель собственных песен Миша Лузин

Исполнитель собственных песен Миша Лузин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа NUGGERS

Группа NUGGERS

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа &quot;Аполоджайз&quot;

Группа "Аполоджайз"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Площадка у ТЦ &quot;Мытный двор&quot;.

Площадка у ТЦ "Мытный двор".

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Уличный музыкант

Уличный музыкант

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

12-й фестиваль Ural Music Night посетили 450 тыс. зрителей

12-й фестиваль Ural Music Night посетили 450 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Джаз-оркестр Tropical Winds Big Band

Джаз-оркестр Tropical Winds Big Band

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Город на одну ночь стал большой концертной площадкой для исполнителей разных жанров и направлений: от рока до хип-хопа, от фолка до академической музыки, от поп-сцены до экспериментального звучания, от джаза до современной электроники

Город на одну ночь стал большой концертной площадкой для исполнителей разных жанров и направлений: от рока до хип-хопа, от фолка до академической музыки, от поп-сцены до экспериментального звучания, от джаза до современной электроники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лидер группы &quot;Чайф&quot; Владимир Шахрин

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Концерт в &quot;Нью баре&quot;

Концерт в "Нью баре"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители в Историческом сквере

Зрители в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители во время акции &quot;Светает&quot;

Зрители во время акции "Светает"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») прошел в Екатеринбурге в 12-й раз

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление музыкальной группы актрисы Юлии Пересильд «Мандрагора»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Очередь на входе в театр "Провинциальные танцы"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Постановка "Тени" театра современной хореографии "Провинциальные танцы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа "СмешBand"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка на Главпочтамте

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа "Сова"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Исполнитель собственных песен Миша Лузин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа NUGGERS

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Группа "Аполоджайз"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Площадка у ТЦ "Мытный двор".

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Уличный музыкант

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

12-й фестиваль Ural Music Night посетили 450 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Джаз-оркестр Tropical Winds Big Band

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Город на одну ночь стал большой концертной площадкой для исполнителей разных жанров и направлений: от рока до хип-хопа, от фолка до академической музыки, от поп-сцены до экспериментального звучания, от джаза до современной электроники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Концерт в "Нью баре"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители во время акции "Светает"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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