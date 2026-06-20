На «Госуслугах» запустили новые функции для абитуриентов вузов

На «Госуслугах» расширили перечень «жизненных ситуаций», добавив в сервис для поступления в вуз три новые функции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Добавлена функция поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих — это актуально для подающих документы сразу в несколько вузов. Также теперь система автоматически отображает индивидуальные достижения, такие как значок ГТО, волонтерство, участие в олимпиадах, и позволяет определить вузы и специальности, где такие достижения учитываются.

Появилась возможность получать данные о числе поданных заявлений и свободных местах по целевой квоте. «Если ... конкуренция слишком высокая, у абитуриента остается запас времени для подачи заявления в другие вузы или на другие специальности», — пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.