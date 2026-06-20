На «Госуслугах» запустили новые функции для абитуриентов вузов
На «Госуслугах» расширили перечень «жизненных ситуаций», добавив в сервис для поступления в вуз три новые функции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Добавлена функция поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих — это актуально для подающих документы сразу в несколько вузов. Также теперь система автоматически отображает индивидуальные достижения, такие как значок ГТО, волонтерство, участие в олимпиадах, и позволяет определить вузы и специальности, где такие достижения учитываются.
Появилась возможность получать данные о числе поданных заявлений и свободных местах по целевой квоте. «Если ... конкуренция слишком высокая, у абитуриента остается запас времени для подачи заявления в другие вузы или на другие специальности», — пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Расширение функций сервиса для абитуриентов на «Госуслугах» — часть общего тренда на цифровизацию государственных услуг и перевод их в формат «жизненных ситуаций». Это позволяет комплексно получить необходимые услуги в рамках одной темы, например, «Поступление в вуз». Такой подход реализуется с 2023 года и к концу 2025 года на федеральном уровне было создано 70 «жизненных ситуаций», а на региональном — более 400.
Сервис «Поступление в вуз онлайн» работает на базе «Госуслуг» с 2021 года и позволяет подавать документы в большинство государственных, муниципальных и частных вузов с бюджетными местами. Его популярность растет: в 2024 году 44% заявлений на поступление были поданы через этот сервис, в сравнении с 35% в 2023 году. В приемную кампанию 2026 года основной цифровой канал поступления — именно этот суперсервис, а подача документов через собственные информационные системы вузов больше не предусмотрена.