В «СОГАЗе» ответили на вопросы Генпрокуратуры о выплатах страховок бойцам

В АО «СОГАЗ» прокомментировали вопросы к задержке выплат раненым бойцам СВО. На приеме генерального прокурора Александра Гуцана боец из Екатеринбурга пожаловался на эту проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«"СОГАЗ" внимательно относится к каждому обращению, связанному со страховыми выплатами участникам специальной военной операции и членам их семей. Для нас принципиально важно, чтобы они получали положенные выплаты без лишних организационных сложностей»,— заявили в организации.

Там уточнили, что выплаты приходят в срок при наличии необходимых документов. «СОГАЗ» взаимодействует с Генеральной прокуратурой и фондом «Защитники Отечества», чтобы быстрее рассматривать документы. Организация готова обмениваться информацией с надзорными ведомствами.

Александр Гуцан на приеме граждан в Екатеринбурге признал проблему со сроком выплат. Он заметил, что «неправильно задерживать деньги тем, кто честно и добросовестно защищал Родину».

Что еще обсуждали на приеме — в материале «Урал под надзором»

Анна Капустина