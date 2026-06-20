В «СОГАЗе» ответили на вопросы Генпрокуратуры о выплатах страховок бойцам
В АО «СОГАЗ» прокомментировали вопросы к задержке выплат раненым бойцам СВО. На приеме генерального прокурора Александра Гуцана боец из Екатеринбурга пожаловался на эту проблему.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«"СОГАЗ" внимательно относится к каждому обращению, связанному со страховыми выплатами участникам специальной военной операции и членам их семей. Для нас принципиально важно, чтобы они получали положенные выплаты без лишних организационных сложностей»,— заявили в организации.
Там уточнили, что выплаты приходят в срок при наличии необходимых документов. «СОГАЗ» взаимодействует с Генеральной прокуратурой и фондом «Защитники Отечества», чтобы быстрее рассматривать документы. Организация готова обмениваться информацией с надзорными ведомствами.
Александр Гуцан на приеме граждан в Екатеринбурге признал проблему со сроком выплат. Он заметил, что «неправильно задерживать деньги тем, кто честно и добросовестно защищал Родину».
Что еще обсуждали на приеме — в материале «Урал под надзором»