В подмосковной Балашихе загорелся строительный рынок

На территории строительного рынка в Балашихе произошел пожар, сообщило МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар случился по адресу улица Текстильщиков, вл. 18. По этому адресу находится в том числе рынок стройматериалов «Мастерок». В тушении возгорания задействовано около 50 человек и 15 единиц техники.

В экстренных службах заявили ТАСС, что площадь оценивается в 1 тыс. кв. м, наблюдается плотное задымление. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.