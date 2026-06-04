Глава Ижевска спустился на одну строчку в медиарейтинге первых лиц в ПФО в мае

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков снизился на одну позицию в медиарейтинге первых лиц столиц в ПФО по итогам мая. Градоначальник занял 13-е место из 28. Рейтинг опубликовала «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Медиаиндекс господина Чистякова в конце весны составил почти 1,2 тыс. поинтов. Показатель учитывает цитируемость, позитивный или негативный фон сообщений и их заметность в СМИ. База анализа — 109 тыс. источников.

Для сравнения, первое место занял глава Чебоксар с медиаиндексом 26,7 тыс. очков, поднявшись в мае на четыре строчки. Это связано с освещением в СМИ последствий массированной атаки БПЛА на город.

Председатель гордумы Ижевска Любовь Зайцева спустилась за месяц на одну строчку, заняв 25-е место. Медиаиндекс спикера муниципального парламента — 83,8 очков.