Минприроды подготовит «черную книгу» опасных растений
До конца этого года российские ученые опубликуют «Черную книгу» растений, которые несут угрозу для сельского и лесного хозяйства. Об этом сообщил директор участвующего в проекте научного центра Минприроды ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.
Книгу вместе с ФГБУ готовят ученые из Российской академии наук. «Если говорить про растения,... это более полутысячи видов, которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства»,— рассказал господин Закондырин в интервью «РИА Новости».
Обновленные издания Красных книг по животным и по растениям вышли в 2021 и 2024 годах. Также существует «Черная книга флоры Средней России», содержащая список наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. В 57 странах мира насчитывается более 300 таких опасных растений, в средней полосе России — 52 вида.
Инвазивные растения, такие как борщевик Сосновского и ясенелистный (американский) клён, агрессивно занимают территории, вытесняя местные виды и нарушая экологическое равновесие. Они также могут наносить вред здоровью человека (например, борщевик вызывает ожоги) и отдельным отраслям экономики, в том числе сельскому хозяйству. Сегодня распространение всех инвазивных видов в России связано с прямой или косвенной деятельностью человека.
Власти различных регионов уже принимают меры по борьбе с такими растениями. Например, законопроект в Башкирии обязывает правообладателей земельных участков выявлять и уничтожать инвазивные виды. А в Ленинградской области планируется значительно увеличить финансирование программы по борьбе с борщевиком, используя как химические, так и биологические методы, включая выпас скота. Кроме того, в этом году «Яндекс» с партнерами запустили ИИ-сервис для выявления зарослей борщевика на спутниковых снимках, планируя масштабировать его для отслеживания и других инвазивных растений.