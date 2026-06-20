Минприроды подготовит «черную книгу» опасных растений

До конца этого года российские ученые опубликуют «Черную книгу» растений, которые несут угрозу для сельского и лесного хозяйства. Об этом сообщил директор участвующего в проекте научного центра Минприроды ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

Книгу вместе с ФГБУ готовят ученые из Российской академии наук. «Если говорить про растения,... это более полутысячи видов, которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства»,— рассказал господин Закондырин в интервью «РИА Новости».

Обновленные издания Красных книг по животным и по растениям вышли в 2021 и 2024 годах. Также существует «Черная книга флоры Средней России», содержащая список наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. В 57 странах мира насчитывается более 300 таких опасных растений, в средней полосе России — 52 вида.