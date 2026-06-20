Ушаков: Москва видит любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине
Москва отмечает любопытные нюансы во взаимодействии нового правительства Венгрии с Евросоюзом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. ...Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине у него тоже есть свои нюансы. Они достаточно любопытные и интересные»,— сказал господин Ушаков в разговоре с «РИА Новости».
На парламентских выборах Венгрии в апреле победила партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. На переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте господин Мадьяр сообщил, что Будапешт отказывается поставлять Киеву вооружение и военную технику. В июне он заявил, что Венгрия не способна полностью отказаться от российских нефти и газа, даже с учетом планов по диверсификации импорта энергоресурсов.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр в своей предвыборной кампании называл выборы «референдумом», который должен был показать, продолжит ли Венгрия движение в сторону России или вернется на европейский путь. При этом его позиция по ряду вопросов, включая отказ от поставок вооружения Украине и неспособность полностью отказаться от российских энергоносителей, не слишком отличается от политики его предшественника Виктора Орбана.
Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС и считает, что это будет затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он также планирует вынести вопрос о членстве Украины в Евросоюзе на референдум в Венгрии. Однако Мадьяр, в отличие от Орбана, обещал не блокировать инициативу Евросоюза о кредите Украине на €90 млрд, но Венгрия не будет участвовать в его финансировании. Также он заявил, что Будапешт снимет вето на официальное начало переговоров Украины о вступлении в ЕС, но с условием улучшения прав венгерского меньшинства в Закарпатье.