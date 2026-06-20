Ушаков: Москва видит любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

Москва отмечает любопытные нюансы во взаимодействии нового правительства Венгрии с Евросоюзом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. ...Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине у него тоже есть свои нюансы. Они достаточно любопытные и интересные»,— сказал господин Ушаков в разговоре с «РИА Новости».

На парламентских выборах Венгрии в апреле победила партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. На переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте господин Мадьяр сообщил, что Будапешт отказывается поставлять Киеву вооружение и военную технику. В июне он заявил, что Венгрия не способна полностью отказаться от российских нефти и газа, даже с учетом планов по диверсификации импорта энергоресурсов.