Во Франции задержали белоруса по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Во Франции задержали гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на парижскую прокуратуру.
По данным правоохранительных органов, 48-летний мужчина, проживающий в Испании, был взят под стражу 3 июня на предприятии Delair в районе Тулузы. Его задержали в момент, когда он снимал прототип нового беспилотника, отмечает газета.
По информации спецслужб, задержанный успел переслать полученные видеоматериалы российскому контакту. Мужчину обвинили в преступном сговоре, а также в передаче информации иностранному государству.
Завод Delair производит дроны гражданского и военного назначения. После 2022 года объемы заказов компании увеличились, так как она начала обеспечивать беспилотниками французскую и украинскую армии.
По информации Le Parisien, на этой же неделе тулузская прокуратура завела уголовное дело по факту нападения на объекты Delair с применением самодельных зажигательных устройств. Расследованием поджога занимается специализированный отдел местной жандармерии.
Задержание гражданина Белоруссии во Франции по подозрению в шпионаже в пользу России является частью серии аналогичных инцидентов, происходящих в Европе. Так, в Польше с марта 2023 года по обвинению в шпионаже в пользу России были задержаны не менее 16 человек, среди которых были граждане Белоруссии, Украины и России, а польский суд признал виновными в шпионаже 14 человек. Действия шпионских групп в Польше включали выявление, мониторинг и документирование поставок вооружений для Украины, а также подготовку диверсий на железной дороге с целью парализовать эти поставки.
Помимо этого, службы безопасности других стран также заявляли о разоблачении шпионских сетей. В сентябре 2025 года КГБ Белоруссии задержал предполагаемого польского шпиона, собиравшего информацию о российско-белорусских военных учениях «Запад-2025». Чешская контрразведка сообщила о совместной операции с Румынией и Венгрией, в ходе которой была разоблачена белорусская шпионская сеть. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен также заявлял об отклонении запросов российских и белорусских журналистов на освещение Олимпиады в Париже, опасаясь шпионажа и кибератак.