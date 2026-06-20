Во Франции задержали белоруса по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Во Франции задержали гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на парижскую прокуратуру.

По данным правоохранительных органов, 48-летний мужчина, проживающий в Испании, был взят под стражу 3 июня на предприятии Delair в районе Тулузы. Его задержали в момент, когда он снимал прототип нового беспилотника, отмечает газета.

По информации спецслужб, задержанный успел переслать полученные видеоматериалы российскому контакту. Мужчину обвинили в преступном сговоре, а также в передаче информации иностранному государству.

Завод Delair производит дроны гражданского и военного назначения. После 2022 года объемы заказов компании увеличились, так как она начала обеспечивать беспилотниками французскую и украинскую армии.

По информации Le Parisien, на этой же неделе тулузская прокуратура завела уголовное дело по факту нападения на объекты Delair с применением самодельных зажигательных устройств. Расследованием поджога занимается специализированный отдел местной жандармерии.