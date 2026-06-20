Беспилотник обнаружили на пляже в Турции
Беспилотник обнаружили на пляже в провинции Бартын на севере Турции. Обломки выбросило волнами на берег Черного моря, сообщает газета Sozcu.
На место прибыли специалисты по обезвреживанию бомб. Установить происхождение БПЛА не удалось. Обломки забрали представители жандармерии. Их отправят в Анкару для детального изучения.
Это не первый случай обнаружения неопознанных беспилотников в Турции. Например, в декабре 2025 года турецкий F-16 сбил беспилотник над Черным морем, а обломки БПЛА позже нашли на территории Турции. В том же месяце беспилотник российского производства упал в округе Измит, а другой вторгся и долетел до столицы, Анкары. В ответ на участившиеся инциденты, в декабре 2025 года Минобороны Турции заявило об усилении мер защиты в Черном море от "заблудившихся" беспилотников, которые, по мнению властей, могут представлять угрозу для торговых судов и пассажирских самолетов из-за интенсивного использования БПЛА в боевых действиях между Россией и Украиной.
Ранее, в мае 2026 года, беспилотник упал на одну из улиц в городе Самсун на черноморском побережье Турции. Турецкое издание Doru Haber тогда сообщило, что упавший в Самсуне беспилотник был украинским и, предположительно, мог сбиться с курса во время атаки на Краснодарский край или Крым. Также в марте 2026 года на берегу Черного моря в Турции был обнаружен морской беспилотник. Летом 2024 года дежурившие на пляже в Стамбуле спасатели также обнаружили гидроцикл, начиненный взрывчаткой, который, предположительно, принадлежал ВМС Украины.