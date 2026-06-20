Беспилотник обнаружили на пляже в Турции

Составлено ИИ-Ассистентъ

Это не первый случай обнаружения неопознанных беспилотников в Турции. Например, в декабре 2025 года турецкий F-16 сбил беспилотник над Черным морем, а обломки БПЛА позже нашли на территории Турции. В том же месяце беспилотник российского производства упал в округе Измит, а другой вторгся и долетел до столицы, Анкары. В ответ на участившиеся инциденты, в декабре 2025 года Минобороны Турции заявило об усилении мер защиты в Черном море от "заблудившихся" беспилотников, которые, по мнению властей, могут представлять угрозу для торговых судов и пассажирских самолетов из-за интенсивного использования БПЛА в боевых действиях между Россией и Украиной.

Ранее, в мае 2026 года, беспилотник упал на одну из улиц в городе Самсун на черноморском побережье Турции. Турецкое издание Doru Haber тогда сообщило, что упавший в Самсуне беспилотник был украинским и, предположительно, мог сбиться с курса во время атаки на Краснодарский край или Крым. Также в марте 2026 года на берегу Черного моря в Турции был обнаружен морской беспилотник. Летом 2024 года дежурившие на пляже в Стамбуле спасатели также обнаружили гидроцикл, начиненный взрывчаткой, который, предположительно, принадлежал ВМС Украины.