Минпросвещения анонсировало изменение программы обучения старшеклассников

Минпросвещения изменит программу обучения в старших классах. Новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Проект планируется утвердить в июле.

«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям»,— сказал министр в разговоре с «РИА Новости».

По словам господина Кравцова, по новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Раньше обязательным было изучение двух предметов углубленно.

«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов»,— добавил господин Кравцов.