Минпросвещения анонсировало изменение программы обучения старшеклассников
Минпросвещения изменит программу обучения в старших классах. Новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Проект планируется утвердить в июле.
«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям»,— сказал министр в разговоре с «РИА Новости».
По словам господина Кравцова, по новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Раньше обязательным было изучение двух предметов углубленно.
«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов»,— добавил господин Кравцов.
Предстоящие изменения в программе обучения старшеклассников являются частью более широкой тенденции по стандартизации образовательного процесса в России. С 2023 года в российских школах поэтапно вводятся единые образовательные программы, в том числе по общественно значимым дисциплинам, таким как история, обществознание, русский язык и литература. В рамках этого процесса уже введены единые учебники по истории для 10-11-х классов, а также готовятся единые учебники по русскому языку и литературе. Целью такой унификации является обеспечение суверенной системы образования, повышение качества преподавания ряда дисциплин и формирование единого представления об истории страны.
Ранее Министерство просвещения уже утверждало поправки к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), одним из которых стало фактическое исчезновение общеобразовательных классов в старшей школе с 1 сентября 2023 года. Тогда ученики 10–11-х классов должны были изучать не менее двух предметов на углубленном уровне, что привело к проблемам с зачислением в классы и вызвало беспокойство родителей. Некоторые школы использовали это как возможность для отбора старшеклассников, направляя остальных в колледжи. Новые изменения отменяют эту обязательность, позволяя школьникам изучать все предметы на базовом уровне.
Кроме того, в школьную программу активно внедряются элементы, отражающие современные реалии и государственную повестку. Например, ранее Минпросвещения предлагало закрепить использование искусственного интеллекта на уроках информатики и рассказывать о применении беспилотных летательных аппаратов в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Также в учебники истории уже включены, либо планируются к включению, разделы о военной операции на Украине, а в списки для внеклассного чтения рекомендовано включать патриотическую литературу современных авторов.