Один человек погиб и более 80 пострадали при столкновении поездов вблизи Лондона

Два поезда столкнулись в Великобритании, следовавшие в Лондон по одному и тому же пути. Один человек погиб на месте, 89 были ранены. 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Пострадавшим с легкими травмами помощь оказали на месте либо они были доставлены в больницу по мере необходимости»,— указано в сообщении Службы скорой помощи востока Англии (цитата по AFP).

По информации экстренных служб Великобритании, авария произошла в районе города Бедфорда примерно в 100 км от Лондона. По данным железнодорожной компании East Midlands Railway (EMR), поезда следовали к вокзалу Сент-Панкрас. Один состав выехал из Корби, а другой — из Ноттингема.

Судя по кадрам с воздуха, транслировавшимся новостными телеканалами, в результате с рельс сошел один вагон, отмечает AFP.

Отдел по расследованию железнодорожных происшествий Великобритании (RAIB) сообщил, что группа инспекторов уже работает на месте и собирает улики.