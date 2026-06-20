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Apple Music опубликовала топ исполнителей за время работы стриминга

Музыкальный стриминг Apple Music опубликовал топ 20 самых популярных артистов за все время существования сервиса.

По информации сервиса, в топ вошли:

  1. Drake
  2. Taylor Swift
  3. Future
  4. Youngboy Never Broke Again
  5. Bad Bunny
  6. Lil Baby
  7. The Weeknd
  8. Morgan Wallen
  9. Kanye West
  10. Post Malone
  11. Travis Scott
  12. Ariana Grande
  13. Chris Brown
  14. Kendrick Lamar
  15. Lil Durk
  16. Gunna
  17. Rod Wave
  18. Ed Sheeran
  19. Justin Bieber
  20. Eminem

Apple Music была запущена 30 июня 2015 года. На свое 10-летие сервис опубликовал список из 500 лучших песен.

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