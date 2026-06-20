Apple Music опубликовала топ исполнителей за время работы стриминга
Музыкальный стриминг Apple Music опубликовал топ 20 самых популярных артистов за все время существования сервиса.
По информации сервиса, в топ вошли:
- Drake
- Taylor Swift
- Future
- Youngboy Never Broke Again
- Bad Bunny
- Lil Baby
- The Weeknd
- Morgan Wallen
- Kanye West
- Post Malone
- Travis Scott
- Ariana Grande
- Chris Brown
- Kendrick Lamar
- Lil Durk
- Gunna
- Rod Wave
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Eminem
Apple Music была запущена 30 июня 2015 года. На свое 10-летие сервис опубликовал список из 500 лучших песен.