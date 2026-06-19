Трамп: США добьются завершения конфликта на Украине

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дональд Трамп с момента своего избрания президентом США в 2024 году неоднократно заявлял о намерении урегулировать российско-украинский конфликт, изначально обещая сделать это быстро, иногда даже за 24 часа. Его заявления часто сопровождались критикой в адрес предыдущей администрации Джо Байдена за неэффективность в этом вопросе. Трамп рассчитывал на успех переговоров и выражал уверенность, что способен добиться прекращения боевых действий, хотя и признавал, что процесс оказался сложнее, чем ожидалось.

В течение его президентства подходы к урегулированию вызывали разногласия даже внутри его администрации. Некоторые советники Трампа предлагали использовать давление на обе стороны конфликта, другие выступали за сокращение помощи Украине, чтобы побудить ее к скорейшему завершению. Однако, по мнению ряда экспертов, «мирный план Трампа» может не устроить Россию, поскольку он предусматривает решение конфликта «исключительно по американскому рецепту, языком силы».

Трамп подчеркивал, что для достижения мирного соглашения необходимо участие не только Зеленского, но и европейских стран, призывая их активнее включиться в процесс. Он также высказывал мнение, что Киев не должен диктовать условия относительно урегулирования конфликта. При этом в начале 2025 года он допустил поэтапное урегулирование, возможно, начиная с прекращения огня и обсуждения деликатных вопросов, таких как территориальные претензии. Также, в команде Трампа обсуждали возможность отмены или смягчения санкций против России в случае урегулирования конфликта.